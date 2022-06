Le Mont-Saint-Michel. Pour la préservation de la biodiversité, ne dérangez pas les animaux

La gendarmerie maritime et les services de l'Office de la biodiversité sont mobilisés samedi 4 juin, en baie du Mont Saint-Michel, pour une opération de sensibilisation du grand public à la préservation de la biodiversité. Objectif, empêcher un afflux de curieux qui voudraient observer d'un peu trop près les phoques veaux marins, qui mettent bas à cette période et allaitent leurs petits sur les bancs de sable qui se découvrent à marée basse, ou les phoques gris qui, quant à eux, se reposent sur l'estran. Ces reposoirs leur sont indispensables pour muer et reconstituer leur stock de graisse pour l'hiver. De plus, c'est la période de nidification pour les oiseaux nichant sur les plages, comme les gravelots à collier interrompu, dans les dunes, comme les hirondelles de rivage, ou dans les marais arrière et littoraux, comme les échasses blanches et les avocettes élégantes.

Autant d'espèces qui ne doivent pas être dérangées. C'est pourquoi gendarmerie et services de la biodiversité sont présents en baie du Mont, pour porter ces messages de sensibilisation.