Rouen. La flûte enchantée, réenchantée par Pierre Rigal

Présenté dans une version nouvelle au Théâtre des arts de Rouen en clôture de saison, le grandiose opéra de Mozart donne lieu à de nombreuses actions pédagogiques. Pierre Rigal, qui signe la mise en scène, nous explique comment il a choisi de revisiter l'œuvre.

Est-ce votre première

mise en scène d'opéra ?

J'ai un parcours pluridisciplinaire, puisque je suis à la fois chorégraphe et diplômé en audiovisuel. Cette mise en scène est une grande première pour moi, même si j'ai déjà conçu des opéras pour enfant. Habituellement, je pars d'une page blanche, mais j'ai remis complètement en question ma pratique, puisqu'il me fallait partir d'un casting imposé, d'une histoire très complexe et d'une musique très connue. Ce projet est né en 2021, grâce au directeur de l'opéra du Capitole de Toulouse qui m'a confié la mise en scène. Ce n'est pas anodin s'il a choisi cette œuvre, à la foi fantaisie, humoristique et empreinte de magie : ce sont des thèmes qui me sont déjà chers. Cette œuvre, de par sa complexité, m'offrait aussi de larges possibilités de déconstructions, et de réadaptation.

Comment donner de nouvelles

perspectives à cette œuvre très connue ?

J'ai commencé par décortiquer l'œuvre, pour mieux la comprendre et lui donner un nouveau ton. Le livret est truffé d'annotations relatives aux décors et aux costumes : le pari a été de rester le plus fidèle au livret tout en offrant d'autres clés de lecture. Par exemple, Sarastro incarne le monde de la richesse et, comme le vrai sujet de cette intrigue est la quête de la vérité, j'ai choisi de faire de son monde un monde virtuel. On retrouve bien les sphinx et la pyramide du livret, mais ce sont ceux des décors de Vegas, temple de la fortune. Et ils sont abordés sous le filtre du jeu vidéo, avec ses prismes et ses codes. De plus, j'ai choisi de faire apparaître sur scène le personnage de Mozart lui-même et de son librettiste, comme s'ils étaient en train de construire cette pièce. Cette apparition récurrente permet une mise à distance de l'œuvre.

Comment la magie opère-t-elle ?

L'écriture musicale et l'interprétation des solistes y sont pour beaucoup. L'œuvre originelle possède en soi un foisonnement sémantique qui concourt à nous transporter dans un monde magique et étrange. Mais il me semble aussi important, pour que cette magie fonctionne, d'en livrer les codes. J'ai donc choisi de traduire les dialogues en français, pour en faciliter la compréhension, et d'ajouter des bulles de textes sur scène, comme support de lecture pour les spectateurs. Par ces astuces, on s'adresse, à la fois de manière très directe et très ludique, aux spectateurs qui découvrent l'œuvre comme aux fins connaisseurs qui apprécieront d'autres niveaux de lectures suggérés par les références visuelles.

Pratique. Représentation du vendredi 10 au lundi 20 juin (actions pédagogiques depuis le samedi 4 juin). Opéra de Rouen. 5 à 68 €. operaderouen.fr