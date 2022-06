Saint-Étienne-du-Rouvray. Avec Cédric Geffroy, co-fondateur de la brasserie 1989, c'est les copains d'abord

Fraîchement installé rue du Champ des bruyères à Saint-Étienne-du-Rouvray, les cartons à peine déballés, Cédric Geffroy, sourire aux lèvres, nous accueille dans l'entrepôt qui sera, en septembre, le fief de son premier pub. Un rêve devenu réalité pour le trentenaire et ses deux amis, Thibault Masson et Thibault Grenier, qui ont lancé en 2019 la fabrication de leur bière la 1989. En plus d'être l'année de naissance des trois gaillards, cette date symbolise aussi tout une époque, avec ses codes et ses références pop. "La Mégadrive, la Nintendo 64, Stargate sg1, la trilogie du samedi… C'est tout ça, les années 90 et 2000 pour nous."

Spécialisés dans les bières éphémères et les IPA (Indian Pale Ale), les trois amis ont imaginé des designs inspirés de cet univers "nineties" pour décorer leurs canettes. "On a la Dragonpower, une double IPA", qui est une référence assumée au manga DragonBall Z. La Dual Konbat, elle, rappelle le jeu vidéo Mortal Kombat. Quant à la "Megalight" et son packaging évoquant à la fois Super Mario et Sonic, elle refait vivre l'éternel débat entre les pro Nintendo et les pro Sega. Les clins d'œil sont parfois plus subtils, comme la "Milk Bizkit", une bière collaborative imaginée avec une brasserie nantaise et inspiré du groupe de métal Limp Bizkit. Référence tout aussi naturelle pour Cédric, qui avait fondé son propre groupe de métal, dans sa jeunesse, avec l'un des trois brasseurs de la 1989. "Oui, il y avait déjà eu un projet commun… On était même partis en tournée en Finlande !" Pour Cédric, le déclic s'est fait après avoir regardé un documentaire sur la création des bières artisanales américaines, très en vogue dans le pays de l'oncle Sam. "Le lendemain, j'ai commandé un kit de bière pour brasser moi-même."

Un nouveau départ

Avant la bière, Cédric était consultant en finance d'entreprise dans le luxe et l'automobile, tandis que ses deux amis étaient, respectivement, conseiller en banque et consultant en conduite du changement. Les trois copains d'enfance ont tout plaqué pour cette aventure houblonnée, malgré le confort économique de leurs anciens postes. "Ce n'est pas forcément un métier qui me passionnait", explique Cédric. "On reste derrière son bureau, devant des feuilles Excel ou au téléphone toute la journée."

Déjà très proches, les trois Normands ont resserré leurs liens depuis la création de l'entreprise. "On se parle 24 heures sur 24 en continu", s'amuse Cédric. La 1989 se retrouve, aujourd'hui, dans quelques bistrots rouennais et ailleurs en France. Elle s'exporte même en Belgique et en Espagne.