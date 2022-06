Le Havre. La course solidaire l'Amazone est de retour !

La course rose revient au Havre pour une 14e édition avec le même objectif : récolter des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Vêtues de dossards roses, elles suivront un itinéraire de 6 km qui les mèneront jusqu'à la plage. Dimanche 5 juin, au départ des Docks Vauban, c'est "environ 7 000 participantes qui sont attendues", selon l'organisatrice Lise Fournier. Cette année, l'organisation espère reverser plus de 40 000 euros à la Ligue contre le cancer et à sept autres associations locales. En parallèle de l'Amazone, une autre course, La Petite Foulée, est organisée pour les enfants de 5 à 12 ans. L'édition est aussi placée sous le signe de la nouveauté, avec la participation de l'association Cirqu'onstance, qui animera le parcours grâce à ses marionnettes géantes en forme d'animaux. L'artiste Binokl réalisera une prestation artistique à l'arrivée. La fanfare Kool Cast sera aussi de la partie.

