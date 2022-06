Commémorations du D-Day. Découvrez le programme des festivités dans le Calvados

Pour célébrer le 78e anniversaire du Débarquement en Normandie, de nombreuses animations et festivités sont organisées dans le Calvados. On fait le point.

Vendredi 3 juin

• Bernières-sur-Mer : une reconstitution du camp militaire (tente, canne, véhicule) est proposée sur l'îlot des Français. Gratuit pour tous et ouvert jusqu'au mardi 7 juin, de 10 heures à 18 heures. Plus d'informations au 02 31 96 45 47.

•Port-en-Bessin-Huppain : partez à la découverte de l'histoire du KL Natzweiler, seul camp de concentration nazi aménagé pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire français actuel et de ses annexes de 1941 à 1945. Une exposition est organisée au centre culturel Léopold Sédar Senghor de Port-en-Bessin-Huppain à partir de ce vendredi 3 juin et jusqu'au samedi 25 juin, de 10 heures à 18 heures. L'entrée est gratuite. Plus d'informations au 02 31 21 92 33.

• Vierville-sur-Mer : le musée D-Day Omaha met en place Omaha Camp, un camp à échelle humaine mettra en scène les forces alliées avec 79th Memory Group, l'UNIVEM, Riveira44 et les forces allemandes avec RSH44. Visible du vendredi 3 au lundi 6 juin, au prix de 8 € (5 € pour les enfants de 8 à 15 ans). Informations au 02 31 21 71 80.

Samedi 4 juin

• Isigny-sur-Mer : remontez le temps avec la 3e édition du festival Swing d'Isigny-sur-Mer sur le parc de l'hôtel de ville de 15 heures à 1 heure. Concerts et danse sont au programme. Gratuit. Restauration et buvette seront proposées sur place. Informations au 06 70 27 24 12. Plongez dans l'univers de la salle de presse des reporters de guerre américains de 1944 au Château de Vouilly. Le lieu s'est transformé entre le 10 juin et 12 août 1944. La visite est commentée par Laure et James, propriétaires du château. Ernest Hemingway, Robert Capa, John G Morris sont les journalistes les plus connus ayant séjourné ici. 3 €, ouvert de 14 heures à 16 heures. Plus d'informations au 02 31 22 08 59.

• Langrune-sur-Mer : faites du sport pour commémorer le D-Day. Une marche de la Liberté est proposée de Langrune vers Bernières à partir de 10 heures. Le trajet est de 7 kilomètres. Gratuit, le pique-nique est à prévoir. Sur réservation auprès de l'office de tourisme de la ville. Rendez-vous sur la voie du 48e commando. Contact : 02 31 97 30 41.

• Saint-Laurent-sur-Mer : à l'occasion du 78e anniversaire, la Maison de la libération reconstitue un camp militaire allié avec des passionnés de la Seconde Guerre mondiale et propose une visite guidée du lieu. Ouvert du samedi 4 au lundi 6 juin de 10 heures à 18 heures et le mardi 7 juin de 10 heures à 14 heures. Gratuit. Informations au 06 87 40 35 63.

• Ranville : que diriez-vous de visiter le bourg de Ranville ? La ville a été libérée par la 6e Division Aéroportée Britannique à la suite d'une opération décisive pour l'avancée des troupes alliées en Normandie. À partir de 10 h 30. 6 € pour les adultes et 4 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi. Contact au 02 31 24 23 57.

• Arromanches-les-Bains : de la musique à l'occasion du D-Day. Un concert du groupe Eul'Swing, formation de six musiciens, a lieu à partir de 21 h 30 sur la place Dongo. Gratuit. Un feu d'artifice sera tiré de 23 heures à 23 h 30 sur la Cale Eisenhower.

• Saint-Laurent-sur-Mer : avis aux amateurs de danse ! Un bal de la libération se tient de 19 h 30 à 23 h 30 à la Maison de la Libération. Un événement animé par le groupe "Monique Gentil". Gratuit pour tous.

• Bernières-sur-Mer : découvrez la vie et l'itinéraire de Marcel Ouimet, un correspondant de guerre au parcours exceptionnel. La rencontre a lieu de 17 heures à 18 heures, salle de la mer, et est animée par Corinne Ergasse, éditrice de livres d'Histoire chez Armand Colin. Gratuit pour tous. De 18 h 30 à 19 h 30, suivra une table ronde sur le thème de la Seconde Guerre mondiale à la guerre en Ukraine : Reporter, une profession en mutation.

• Osmanville : que diriez-vous d'observer l'histoire du Débarquement depuis le Bunker WN 89 ? C'est ce que vous propose la municipalité. La visite a lieu à la Station 70 de 9 h 45 à 10 h 45. 5 €. Informations au 02 31 51 07 61

Dimanche 5 juin

• Amfreville : partez à la découverte du bourg d'Amfreville. La commune a été occupée pendant la Seconde Guerre mondiale par les soldats allemands puis par les alliés en raison de sa position stratégique. Une visite guidée est proposée à 10 h 30 pour détailler le quotidien des soldats et des civils ainsi que la libération de la commune. 6 € pour les adultes, 4 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi.

• Terres de Nacre : les amateurs de véhicules anciens devraient être ravis ! Un défilé de voitures d'époque et cornemuses est mis en place devant le centre Juno Beach. Des animations musicales de pipe bands fixes sont prévues de Luc-sur-Mer à Courseulles-sur-Mer à partir de 13 heures. Gratuit pour tous.

• Colleville-Montgomery : une parade de véhicules militaires pourra être admirée de 9 h 30 à 13 heures au départ de la rue du Suffolk-Regiment. Le défilé se poursuivra dans l'ensemble des rues de Ouistreham. Gratuit.

• Etreham : avis aux amateurs d'objets anciens ! Une bourse militaire et un vide-grenier se tiennent de 7 heures à 18 heures sur la route de Sainte-Honorine. Entrée libre. Une buvette et restauration seront disponibles sur place.

• Courseulles-sur-Mer : raconter le D-Day aux enfants et aux grands. C'est ce que se sont fixé Corine Vervaeke, guide conférencière, et Philippe. Ils s'appuient sur des objets de l'époque pour raconter le 6 juin 1944, en immersion totale. De 15 heures à 16 h 30. Gratuit pour les moins de 10 ans, 5 € pour les 10 à 18 ans et 10 € pour les adultes.

• Ranville : le Musée du Mémorial Pégasus dévoile une exposition sur le thème "Le comité du Débarquement : toute une histoire de Mémoire". Elle retrace le rôle du comité dans l'organisation des commémorations depuis le 6 juin 1945. 8 € pour les adultes, 5,50 € pour les moins de 18 ans et gratuit pour les moins de 8 ans. Informations : 02 31 78 19 44

• Arromanches-sur-Mer : des véhicules d'époque seront à admirer près du jardin du souvenir sur les hauteurs de la ville. Jeeps, GMC, motos et autres voitures militaires datant de la Seconde Guerre mondiale seront exposées de 11 heures à 18 heures, au camp Churchill.

• Saint-Laurent-sur-Mer : un feu d'artifice est tiré sur l'esplanade des Braves à partir de 22 h 45 et jusque 23 h 15. Un pique-nique géant est proposé à 20 h 30, pendant que Meg Miss Paramount donnera un concert à 21 h 30. Gratuit.

• Lion-sur-Mer : avis aux amateurs de danse ! Un bal swing est donné à la salle Trianon, boulevard du Calvados, de 18 heures à 23 heures. Des cours d'initiation seront proposés à 18 h 15. Gratuit et ouvert à tous.

• Hermanville-sur-Mer : un feu d'artifice pour commémorer le Débarquement. Les festivités débutent à 23 heures sur la promenade Henri-Spriet. Il sera visible depuis Lion-sur-Mer et Hermanville-sur-Mer.

Lundi 6 juin

• Saint-Laurent-sur-Mer : une visite commentée de 3 kilomètres pour découvrir le D-Day à Omaha Beach et les raisons qui l'ont rendue célèbre est proposée de 10 heures à 12 heures, puis de 15 heures à 17 heures. 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants.

• Ver-sur-Mer : un guide touristique vous emmènera sur les traces des secrets du mémorial britannique de Ver-sur-Mer, situé 13 avenue Paul-Poret. 5 € pour les adultes, 3 € pour les jeunes de moins de 17 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. Il est possible de suivre la visite de 14 heures à 18 heures.

• Lion-sur-Mer : si vous souhaitez apprendre le swing, le bal Swing D-Day vous embarque dans les années 20 à 40. Des cours d'initiation seront offerts pour ceux qui le souhaitent, puis le bal suivra. De 12 heures à 17 h 30. Gratuit et ouvert à tous.

D'autres festivités sont organisées jusqu'au 18 juin 2022, vous pouvez retrouver l'intégralité du programme ici.