[Replay] Législatives 2022 - Manche. Réécoutez le débat d'avant-premier tour

Un débat d'avant-premier tour des élections législatives dans la Manche, qui se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin, était organisé ce mercredi 1er juin, de 12 heures à 13 heures, sur Tendance Ouest.

Autour de la table, Laurent Pien pour le parti de la majorité présidentielle, Ensemble !, Marie-Françoise Kurdziel pour le Rassemblement national, Jean-René Binet Les Républicains, pour l'alliance de la droite et du centre en Normandie, et Anna Pic pour le parti Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), débattaient sur les préoccupations majeures des Français sur la santé, le pouvoir d'achat ou encore les retraites.

Des échanges à réécouter en replay.

Le débat était animé par Edouard Frémy, le rédacteur en chef adjoint de La Manche Libre.

