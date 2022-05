Le Havre. L'agent immobilier devient consultant sur TMC

Un agent immobilier du Havre sera bientôt en vedette sur TMC. Florian Lecourt est l'un des rares Normands à rejoindre l'équipe de consultants de Proprio à tout prix, émission présentée par Bruno Waitzmann et Stéphanie Valton depuis début 2022.

Des biens au prix du marché

Objectif pour ce professionnel : mettre en lumière la ville et plusieurs biens immobiliers inédits de son catalogue. Pour le premier épisode diffusé fin juin, Florian Lecourt a choisi un appartement Perret, typique du Havre, et une maison dans le quartier de Dollemard. "La production est très vigilante sur la qualité des biens sélectionnés, qui sont proposés au prix du marché. Ce n'est surtout pas l'émission des mauvaises affaires !", précise Florian Lecourt. Lors du premier tournage, mardi 24 mai, il a dû s'habituer à parler à la caméra. "Il n'y a pas le même ressenti que lors d'une visite physique, avec des clients en face de soi. Il faut pouvoir jongler avec l'exposition, la luminosité de la pièce, pour que le bien paraisse naturel et au plus proche de la réalité."

L'agent a dû s'habituer à parler directement à la caméra.

Florian Lecourt va concilier son rôle de directeur d'agence Laforêt au Havre et ces tournages, qui seront réguliers. Pour le moment, l'émission Proprio à tout prix est diffusée chaque lundi, mercredi et vendredi à 7 heures sur TMC, avant une possible quotidienne dès la rentrée.