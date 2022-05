Journalisme. Le nom du président de la 29e édition du Prix Bayeux dévoilé

La 29e édition du Prix Bayeux se tiendra du 3 au 9 octobre 2022. Et cette année, c'est le photographe de guerre Thomas Dworzak qui présidera le jury. Ce journaliste de renom est allemand d'origine. Il a travaillé pour de grands médias internationaux tels que The New Yorker, Newsweek, Paris Match ou encore The New York Times.

Thomas Dworzak a photographié de nombreux événements survenus depuis 1990 et est un grand spécialiste du Caucase. L'organisation du Festival rappelle que les journalistes souhaitant soumettre leurs travaux peuvent le faire jusqu'au mardi 7 juin. Les réalisations doivent avoir été réalisées entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022. Tous concourent pour une dotation de 7 000 € dans leur catégorie.

• Lire aussi. Journalisme. Photo, écrit, radio, télé : le palmarès du Prix Bayeux dévoilé