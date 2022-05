Cadeaux. Gagnez un séjour pour six personnes au Domaine de Litteau !

Gagnez votre séjour pour six personnes en mobil-home au Domaine de Litteau, un camping aux abords de la forêt de Cerisy, à proximité de Bayeux ! Le Domaine de Litteau vous invite à ralentir le rythme dans le cadre préservé de la forêt de Cerisy qui fait 2 130 hectares. Depuis le camping, vous avez un accès à une boucle de 2 km qui vous permet de vous balader à travers la forêt domaniale. Situé dans un écrin de verdure, tout près de Bayeux, ce village vacances est un véritable havre de paix pour les familles.

Vous pourrez pratiquer en famille la pêche à l'étang du camping, où vous aurez peut-être la chance de pêcher carpes, truites et petites tanches.

Votre séjour sera l'occasion de découvrir le Château de Caen et de flâner dans le centre-ville historique, de pratiquer l'équitation dans la capitale équestre Saint-Lô et de visiter les célèbres haras. Vous pourrez aussi admirer le Mont Saint-Michel et fouler les plages du Débarquement. Tout est pensé pour vous offrir des vacances inoubliables dans ce camping 4* de Normandie !

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 3 juin, entre 8 heures et 8 h 30, dans Normandie Matin, avec Laure et Pierre.