Manche. 380 infractions routières relevées lors du week-end de l'Ascension

380. C'est le nombre d'infractions routières qui ont été relevées par les gendarmes et la police de la Manche lors du long week-end de l'Ascension, du jeudi 26 au dimanche 29 mai. La liste est assez longue : plus d'une dizaine de conduites sous alcool, sept conducteurs arrêtés pour des stupéfiants, sept sans permis. Les gendarmes ont également flashé sept voitures en excès de vitesse de plus de 40 km/h et six de plus de 50 km/h, et enregistré une trentaine de téléphones au volant et une dizaine de règles de priorité non respectées. Ces infractions ont donné lieu à 31 suspensions de permis de conduire et à l'immobilisation de 41 véhicules.

Durant le week-end, quatre accidents ont fait quatre blessés, dont deux ont dû être hospitalisés.