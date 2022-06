Calvados. Législatives 2022 : quels enjeux pour Caen et sa périphérie ?

Deux des six circonscriptions que compte le département du Calvados se trouvent sur le territoire de la communauté urbaine de Caen la Mer. Par le passé, ces deux cantons ont été majoritairement représentés par des députés représentants de la gauche. En 2017, lors du deuxième tour sur les deux zones, des candidats encartés Parti socialiste et de la majorité présidentielle s'étaient affrontés.

Vers une victoire de la majorité ?

En 2017, les candidats représentants de la majorité présidentielle n'avaient pas fait l'unanimité dans les deux circonscriptions. Dans la première, qui compte plus de 112 766 habitants, Fabrice Le Vigoureux (La République en marche) avait remporté 64,93 % des voix au second tour des élections législatives, devant Sonia de la Provoté (35,07 %), candidate pour l'alliance entre l'UDI et Les Républicains (LR). Dans la deuxième circonscription, qui compte près de 109 000 habitants, c'est la députée Laurence Dumont qui avait été élue avec 53,32 % des suffrages, juste devant Éric Halfen, représentant LREM (46,68 %).

Du Parti socialiste à la NUPES

Pour rappel, Laurence Dumont est élue députée sur cette zone depuis 2007. Après trois mandats successifs, cette dernière n'a pas souhaité se présenter et a laissé sa place à Arthur Delaporte, candidat représentant la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES). La coalition des partis de la gauche est la grande nouveauté de ces élections législatives. Cette alliance entre le Parti socialiste, La France insoumise et Europe écologie-Les Verts a forcé les différents partis à rebattre leurs cartes. Dans la première circonscription, c'est Emma Fourreau, ancienne LFI, qui représente ce nouveau parti. Si elle a été battue en 2017 par la majorité présidentielle, NUPES pourrait peut-être renverser la tendance sur ce territoire. Au cours des quarante dernières années, dans les deux premières circonscriptions du Calvados, aucun candidat présenté par le parti du Rassemblement national, anciennement Front national, n'a atteint le second tour des élections législatives.

Le Rassemblement national

peut-il s'imposer ?

En 2017, dans la première circonscription du département, le parti d'extrême droite avait rassemblé 7,48 % des suffrages et en avait récolté 9,98 % dans la deuxième circonscription. La victoire d'un député RN dans l'un des deux territoires caennais serait donc une grande première dans l'histoire des législatives.