Cannes: Ruben Östlund rafle une 2e Palme d'or pour son hilarant "Sans filtre"

France-Monde. Cinq ans après "The Square", le Suédois Ruben Östlund a raflé samedi une deuxième Palme d'or au 75e Festival de Cannes avec "Sans filtre", satire jouissive des super-riches et du luxe, sans conteste le film le plus divertissant de la compétition.