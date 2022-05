Manche. Baignades en mer : trois femmes en difficulté dans l'eau

Les sapeurs-pompiers sont intervenus samedi 28 mai vers 15 h 30 plage du plat Gousset à Granville pour 3 personnes repérées en difficultés en mer, 2 femmes âgées de 54 et 50 ans et une adolescente âgée de 17 ans. Sorties de l'eau avant l'arrivée des secours, et après bilan médical des secours, elles ont été laissées finalement sur place.

Le soleil, le beau temps donne évidemment des envies de baignade en mer, mais pour rappel les plages ne sont pas surveillées en cette saison, elles le seront au début de l'été.

D'ailleurs plus de 50 nageurs sauveteurs du centre de formation de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) d'Île-de-France se sont retrouvés samedi 28 mai en après-midi à Jullouville, pour des épreuves pratiques en mer avec les embarcations des stations SNSM de Jullouville, Granville, Saint-Martin-de-Bréhal et Hauteville-sur-Mer. Une fois leur diplôme en poche, ces nageurs sauveteurs seront ensuite déployés sur le littoral français, affectés à la surveillance des plages cet été.