Bonne table près de Rouen. Les Caudalies, nouveau bistrot à Bois-Guillaume

"À mes 55 balais, je voulais du bon vin, du bon whisky et bien manger." En une phrase, Éric Bloquet, le gérant des Caudalies à Bois-Guillaume résume bien l'esprit de son nouveau restaurant. "Le produit d'abord !", insiste-t-il. Des produits soigneusement sélectionnés, bien cuisinés, dans des réalisations bien connues et qui font le sel de la cuisine bistrot : des rognons de veau, bientôt des souris d'agneau, mais aussi des poissons frais, en provenance des criées de Dieppe, Fécamp ou Boulogne-sur-Mer. Éric Bloquet assume et insiste sur le côté "un peu franchouillard" de cette cuisine, même s'il a voulu un restaurant plutôt chic, loin des nappes à carreaux des bistrots plus traditionnels. Cette cuisine s'accompagne d'un large choix de whiskys et de vins de toutes les régions de France et de Navarre. Plus de 80 références et aussi, c'est plus rare, un large choix de vins qui peuvent se déguster au verre.

Cuisine bistrot et produits frais

Derrière les fourneaux, c'est Cyrille Blondé qui s'y colle, un chef de Rouen qui a fait son apprentissage chez Gil et qui vient de passer 11 ans dans les cuisines de l'hôtel de Bourgtheroulde. La carte sera renouvelée tous les deux mois, pour suivre les saisons. En plus des formules pour les repas du soir, le restaurant propose une formule le midi, différente chaque jour. Le jour de mon passage, un cake aux courgettes avec une sauce aux herbes fraîche et une brunoise de tomates a bien su ouvrir mon appétit. La suite : un navarin d'agneau bien parfumé, avec ses légumes de saison, carottes et chou-fleur, copieusement servi.

Navarin d'agneau et légumes du moment.

Je ne fais pas malgré tout l'impasse sur le dessert, un chou garni d'une crème pâtissière et accompagné d'une chantilly et de fruits frais. Une association à la fois gourmande et légère. Avec un café, la note reste maîtrisée à 22,30 €.

Une adresse à essayer pour un joli voyage… en France.

Pratique. 174 rue de la République à Bois-Guillaume. Tel : 02 35 60 49 65. Fermé le dimanche et le lundi.