Saint-Lô. La place Charles de Gaulle amputée d'une quarantaine de places

Des boulodromes, des jeux pour enfants, une scène et des carrés d'herbes… La place Charles de Gaulle de Saint-Lô, d'habitude plus réservée aux voitures et aux marchés, fait peau neuve pour l'été, au détriment d'une quarantaine de places de parking. La mairie est en train d'installer un jardin éphémère sur la partie haute de la place, le long de l'avenue de Verdun et de la mairie. "Prenez place" invite les Saint-Lois à profiter de cet espace de juin à septembre, où chaises et tables seront notamment mises à disposition. Pour l'instant, peu de verdure, mais des plantes devraient arriver. La mairie prévoit des animations pour égayer le centre-ville, comme un concert après les commémorations du Débarquement, le lundi 6 juin.

C'est aussi sur cette estrade que se produira le pôle musique de l'école des Arts de la commune.