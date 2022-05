Manche. Les touristes font le plein pour le week-end de l'Ascension

Pour ce week-end prolongé de quatre jours, il y a beaucoup de monde sur le littoral, manchois notamment. La centrale de réservation Labels Manche, qui gère les 600 gîtes et chambres d'hôtes ouverts à la location, pour Gîtes de France et CléVacances, affiche un taux de réservation de plus de 90 % .

La clientèle de proximité est nombreuse pour ce week-end, mais l'on revoit enfin, après deux années de restrictions sanitaires, le retour de la clientèle étrangère, assure Angéla Flambard, responsable de Labels Manche.

La responsable note aussi le retour dans les régions d'une clientèle qui avait l'habitude de partir dans les pays européens voisins.

Et après ce très fort week-end de l'Ascension, les regards se portent sur cet été, avec déjà de bons niveaux de réservations pour les mois de juin, juillet et août.