Manche. Les pompes funèbres aussi touchées par les pénuries

Les hausses des prix des matières premières touchent tous les secteurs d'activité, dont les pompes funèbres. Le prix du bois pour les cercueils, notamment le pin, et la marbrerie pour les pierres tombales sont en hausse car ces matières sont difficiles à trouver. "On sait qu'il y a plusieurs containers de granit qui sont bloqués en Chine", explique Sandra Izabelle, la gérante du service funéraire Izabelle Renaud, à Saint-Lô, qui précise que les pompes funèbres ont toujours des cercueils en stock. Mais cette attente entraîne des retards. "On annonçait aux familles souvent des délais de trois mois pour un monument. Aujourd'hui, pour certains modèles, on est entre six, huit mois. J'espère qu'on va s'arrêter là."

Côté prix, "on constate vraiment une augmentation, qui est quand même importante". Elle arrive en général en début d'année, mais là, "on l'a tous les trois mois". Sandra Izabelle essaie de ne pas trop la répercuter, en jouant sur ses marges, mais c'est compliqué pour l'entreprise. Et au final, "c'est compliqué pour les familles".