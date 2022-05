Grandcamp-Maisy. Une vente aux enchères de matériel militaire de collection

La maison d'enchères Rois et Vauprès propose une vente de matériel militaire de collection le dimanche 5 juin, à 13 h 30, à Grandcamp-Maisy. La vente est organisée en collaboration avec le Military Classic Center, spécialisé dans la restauration et la vente de matériel militaire historique.

Du jeudi 2 au samedi 4 juin, les objets de collection seront exposés en accès libre sur le lieu de la vente, route d'Isigny à Grandcamp-Maisy. La maison d'enchères présentera des sélections des collections des armées britanniques, des unités parachutistes et tankistes, des forces de l'Axe et AfricaKorps ou encore de motos, side-cars et automobiles militaires.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Military Classic Auction.