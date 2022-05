Deauville. Festival du cinéma américain : le réalisateur Arnaud Desplechin présidera le jury

Après Catherine Deneuve en 2019 puis Charlotte Gainsbourg en 2021, le jury du 48e festival du cinéma américain de Deauville sera présidé par Arnaud Desplechin, en 2022.

Réalisateur de Rois et Reines (2004), d'Un conte de Noël (2008) et de La vie des morts (1992), il est actuellement en compétition officielle au festival de Cannes, avec le film Frère et sœur. Un long-métrage qui met en scène Melvil Poupaud et Marion Cotillard, qui forment une fratrie déchirée depuis toujours. Ils sont amenés à se revoir à l'occasion du décès de leurs parents. Sur toute sa carrière, Arnaud Desplechin totalise quatre nominations aux César et dix sélections à Cannes, toutes sections confondues.

Le festival du cinéma américain de Deauville se déroulera du vendredi 2 au dimanche 11 septembre.