Législatives 2022 - Calvados. Qui sont les candidats de la cinquième circonscription ?

La cinquième circonscription du Calvados est située au nord-ouest du département et s'étend le long de la côte normande.

Six candidats se présentent sur ce territoire pour les législatives des 12 et 19 juin prochains.

• Philippe Mesguich (Reconquête !), 56 ans, responsable développement de marché Internet et responsable du parti Reconquête ! dans le Calvados.

• Valérie Harel (NUPES), 49 ans, travailleuse sociale. Elle était candidate aux départementales sur le canton de Bayeux, où elle avait réuni 30 % des suffrages.

• Isabelle Peltre (Lutte ouvrière), 51 ans, enseignante, candidate pour la seconde fois sur cette circonscription. En 2017, elle avait récolté 1,76 % des voix.

• Bertrand Bouyx (Renaissance), 51 ans, ancien pharmacien salarié, député sortant élu avec 55,32 % des suffrages en 2017.

• Philippe Chapron (Rassemblement national), 65 ans, retraité, conseiller régional de Normandie et conseiller municipal et communautaire de Bayeux et Bayeux Intercom.

• Cédric Nouvelot (Normandie Conquérante), 45 ans, industriel dans l'aéronautique, vice-président du Conseil départemental du Calvados. Il est arrivé au second tour des élections législatives en 2012 et 2017 dans la cinquième circonscription.

