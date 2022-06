Briouze. Victor Deverre, un Ornais sur la scène du festival Art Sonic

"J'ai grandi à Bellou-en-Houlme. La campagne, du vélo, les copains, les baignades dans la carrière [interdite !] de La Ferrière-aux-Etangs...", se rappelle Victor Deverre. "J'ai des photos de moi sur une batterie d'enfant. Éveil musical à Messei, pas mal de solfège, douze ans de cours de batterie à la Clé de Sol à Flers, sept ans de conservatoire en guitare, quatre ans de chant", détaille l'Ornais. S'il a été bon élève jusqu'au collège, la filière S, indispensable pour devenir ingénieur du son, s'est avérée plus compliquée, Victor se sentant davantage littéraire. C'était au lycée Guéhenno de Flers, en option musique. L'émulation entre lycéens entraîne la création d'un groupe, quelques concerts dans l'Orne, jusque sur la scène du camping de Solidays, à Paris.

Après le bac au rattrapage, Victor Deverre entame une année de musicologie à Rouen. "L'enseignement était trop théorique, je n'ai pas beaucoup bossé", admet Victor, mais il est entouré de copains qui font aussi de la musique, font mûrir ses projets. Un changement de vie s'amorce avec des études de sociologie à Caen. Il est actuellement en Master 1 de sciences politiques. Mais son avenir, c'est "de la musique" et après une courte réflexion, "si ça ne marche pas, la politique m'intéresse".

"Je fais mon truc dans mon coin, personne ne me connaît"

Victor sort une première chanson Poisson-Lune, puis un clip qui lui vaut de nombreuses vues sur les réseaux sociaux, des articles dans des journaux.

Puis, le Rave, dispositif d'accompagnement des jeunes artistes, à Flers s'intéresse à lui, l'oriente vers la salle de musiques actuelles Le Cargö à Caen. Entre les résidences à La Luciole à Alençon, il rencontre Quentin Roux, qui devient son manager. Il s'accompagne également du chanteur caennais Malo' pour son premier EP de cinq titres qui sortira en septembre. "Je commence un peu à toucher à mon rêve", constate Victor qui vient de signer avec un label, qui désormais a quelques dates de concerts programmées à Paris et ailleurs en France. Mais le garçon reste lucide. "Je ne suis encore rien du tout, je fais mon truc dans mon coin, personne ne me connaît."

Sur la scène d'Art Sonic

"J'ai grandi à dix kilomètres du festival", sourit Victor, qui se rappelle y être allé, gamin, avec ses parents. "J'avais des étoiles dans les yeux, je trouvais cela énorme, il y avait des artistes comme Danakil ou Philippe Catherine que j'entendais à la radio, j'étais dingue." À partir de ses quinze ans, Victor assiste au festival sans papa ni maman, mais avec des copains. À ses dix-huit ans, pour un job d'été, Victor travaille dans une entreprise qui… installe le matériel pour Art Sonic !

Le 22 juillet prochain, il sera sur la scène du festival, seul artiste ornais à s'y produire avec… Orelsan. "C'était en décembre. Dans la journée, j'avais déliré avec des copains sur le fait de me produire à Art Sonic. Et le soir, j'ai reçu un coup de fil, c'était Benoît Loret, le programmateur du festival. J'ai eu envie de crier ! C'est fou cette coïncidence. Je suis méga-honoré, c'est une grande fierté." Il reste à monter sur la scène de son premier festival, y interpréter ses chansons aux textes parfois intimes, devant tous ses copains et ses parents. Après quoi, Victor ira rejoindre ses copains au camping d'Art Sonic, pour faire la fête et profiter du festival. Comme tous les ans.