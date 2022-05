Normandie. Un commissaire de police de Rouen renvoyé devant la justice

Un commissaire de police de Rouen, mis en cause pour violation du secret d'une enquête, est renvoyé devant le tribunal correctionnel, a annoncé jeudi 19 mai le parquet d'Évreux, qui a requis son placement sous contrôle judiciaire et une interdiction d'exercer.

"Cinq personnes ont été déférées ce jour au parquet d'Évreux, dont un commissaire de police de Rouen. Il y a aussi son épouse, une avocate, un chef d'entreprise rouennais et son épouse", a indiqué à l'AFP la procureure de la République d'Évreux Dominique Puechmaille. Selon une source policière, le commissaire serait soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles au chef d'entreprise, lui-même mis en cause dans une enquête pénale.

"Ils ont tous reçu une convocation judiciaire devant le tribunal correctionnel d'Évreux le 21 juin", a ajouté la magistrate, précisant que le commissaire est renvoyé devant le tribunal "pour violation du secret de l'enquête et violation du secret professionnel".

Des suspicions de fuite

Sa compagne est renvoyée "pour recel de violation du secret professionnel", l'avocate "pour violation du secret professionnel", le chef d'entreprise et sa femme pour "recel de violation du secret de l'enquête". Selon la procureure, le commissaire et le chef d'entreprise se trouvaient jeudi "en attente d'un passage chez le juge des libertés et de la détention pour un placement sous contrôle judiciaire", précisant que "le parquet a requis ce placement avec une interdiction d'exercer".

Selon la procureure, "l'enquête a démarré par le biais d'une enquête ouverte par le parquet de Rouen contre le chef d'entreprise". Dans le cadre des investigations, il est apparu une "suspicion de fuites" et "les premiers éléments orientaient vers le commissaire", a-t-elle expliqué. S'agissant du policier rouennais, l'enquête a été dépaysée vers Évreux, a indiqué la procureure qui explique avoir ensuite ouvert "une enquête confiée à l'IGPN [Inspection générale de la police nationale, Ndlr] au départ pour violation du secret professionnel."

Avec AFP