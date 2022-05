Bonne table à Rouen. Together, cuisine fusion sur base hongkongaise

Chan Hon Pong, originaire d'Hong Kong, a toujours baigné dans le milieu de la restauration. Enfant déjà, ses parents tenaient un restaurant à Verdun. Devenu adulte, il retourne pendant 10 ans à Hong Kong, où il rencontre celle qui sera son épouse, Jesmine. Ensemble, ils projettent de retourner vivre en France et tombent sous le charme de Rouen. En avril 2022, ils ouvrent Together (ensemble en français), rue Beauvoine. Ensemble pour l'aventure de couple. Ensemble aussi pour le concept que l'on retrouve dans l'assiette. "La base est de Hong Kong et on propose une fusion avec le reste de la cuisine asiatique", indique le gérant, qui parle d'influences du reste de la Chine, du Japon ou de Thaïlande.

L'omelette tornade comme spécialité

Le concept phare : l'omelette tornade. La base est du riz cuit dans une sauce tomate, surmonté d'une omelette dont la forme est travaillée dans la casserole pour obtenir un dôme. Au client ensuite de choisir une ou deux sauces, "toutes faites maison", et une viande pour accompagner le tout. Je choisis la sauce au basilic thaïlandais, avec oignon, poireaux et carottes, et du bœuf émincé. L'ensemble est un régal, avec une omelette à la texture parfaite, légère et onctueuse, et une sauce qui relève l'ensemble, compensée par la douceur du riz. Le plat est copieux et peut largement suffire pour le déjeuner.

La spécialité : l'omelette tornade.

Ce sera mon cas, pour une addition à seulement… 11 €. Dommage, car si mon appétit le permettait, la carte propose d'autres spécialités d'Hong Kong, comme le Bo Lo Bao, une brioche sucrée "que l'on mange pour combler une petite faim", précise le gérant. Autre plat à tester, un pain perdu "version avancée", pour un étonnement sucré salé puisqu'il est garni de bœuf au saté. Et Chan Hon Pong l'assure : la carte va encore évoluer pour intégrer les dernières tendances à Hong Kong, mais aussi des plats plus traditionnels qu'il entend "faire connaître à petites doses". On se régale d'avance.

Pratique. 118 Rue Beauvoisine à Rouen. Tel : 02 35 00 89 76