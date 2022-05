Législatives 2022 - Seine-Maritime. Qui sont les candidats dans la septième circonscription ?

La septième circonscription de Seine-Maritime regroupe 121 694 habitants, dont 86 454 sont inscrits sur les listes électorales en 2022. Cette circonscription historiquement acquise à la droite englobe une grande partie de la commune du Havre ainsi que celles de Sainte-Adresse, Octeville-sur-Mer, Montivilliers, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Cauville-sur-Mer, Epouville, Manéglise, Mannevillette, Rolleville, Saint-Martin-du-Manoir et Notre-Dame-du-Bec. Au second tour, en 2017, près de 63 % des électeurs de cette circonscription s'étaient abstenus. Sept candidats se sont déclarés pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains.

Les candidats titulaires

- Béatrice Canel-Depitre (Parti animaliste), 67 ans, maîtresse de conférences en sciences de gestion. Déléguée du bureau Nord-Ouest pour le parti animaliste.

- Lucie Delestre (Rassemblement national), 37 ans, assistante maternelle.

- Camille Denis (Lutte ouvrière), 32 ans, documentaliste.

- Nancy Duboc (NUPES - La France insoumise), 49 ans, animatrice sociale, sans emploi.

- Agnès Firmin Le Bodo (Ensemble ! - Horizons), 53 ans, pharmacienne. Députée sortante. Élue au second tour en 2017 avec 63 % des voix face à Antoine Siffert (RDG).

- Jacques Forestier (Les Républicains), 56 ans, avocat.

- Frédéric Groussard (Reconquête !), 51 ans, attaché de clientèle.

Les candidats ont jusqu'à vendredi 20 mai, 18 heures, pour se faire connaître auprès de la préfecture de Seine-Maritime.