ProxiPi et son badge anti-choc

“Ce n’est pas normal qu’il y ait autant d’accidents, il faudrait trouver une solution.” Fort de ce de constat, Gilles Vaquin, conseiller en management et sécurité, a réfléchi à un système anti-collision engin/piéton, utilisable même dans un environnement très métallisé. Il a ensuite présenté son projet à la direction d’Overspeed, société de recherche et de développement basée à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Badge anti-collision

Gilles Vaquin et Olivier Grenier ont conçu le système ProxiPi, secondés par Denis Doubremelle et Jean-Michel Baert. En juin dernier, le système a été breveté.

ProxiPi se compose de badges, portés par les employés, et de balises, fixées sur les chariots élévateurs, pour une portée de détection de 8 à 10 mètres. Le piéton est alerté par un bip sonore (cri d’une marmotte) et vibratoire, le cariste, par un bip sonore (cri d’aigle) et lumineux. C’est la société SVOD, dirigée par Gilles Vaquin, qui commercialise le système. Une usine de production doit voir le jour prochainement en Haute-Normandie

Pratique. Société SVOD, 11 bis rue de l’ancienne voie romaine, Guichainville, contact Gilles Vaquin, tél. 06 76 14 90 97.