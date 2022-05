Normandie. Le contrôle technique pour les deux-roues sera-t-il vraiment obligatoire ?

La décision du Conseil d'État du mardi 17 mai fait parler chez les motards. Il a été saisi par plusieurs associations qui jugent que l'entrée en vigueur du contrôle technique pour les deux-roues motorisés au 1er janvier 2023 est trop tardive. Et le Conseil d'État estime qu'effectivement, "compte tenu du délai nécessaire pour la mise en œuvre matérielle du contrôle technique, un report d'entrée en vigueur, pour les véhicules les plus anciens, au-delà du 1er octobre 2022, n'est pas justifié". Le calendrier du gouvernement est donc suspendu et le spectre de la mise en place de ce contrôle pèse sur les usagers des deux-roues.

"On savait qu'on allait y passer, mais on voulait le retarder", estime Jérémy Massif, qui vient chaque jour au travail à moto à Rouen.

"Si c'est appliquer pour faire de la répression et de la destruction de véhicules anciens, c'est non. Si c'est pour la sécurité du motard, ça peut être une bonne chose", tempère Laurent Turpin, gérant d'un garage moto à Rouen.

Le dossier est en suspens

Pour les associations de motards, opposées au contrôle technique, la décision du Conseil d'État ne change rien au dossier. "Le Président Macron a demandé que le décret qui instaurait la mise en place du contrôle technique au 1er janvier 2023 soit suspendu, indique Jean-Philippe Ridel, coordinateur de la Fédération française des motards en colère en Seine-Maritime (FFMC76). Des négociations ont eu lieu pour que ce décret soit complètement supprimé, avec le soutien de députés de la majorité. Le dossier est en suspens."

La mise en place du contrôle technique est imposée par l'Union européenne, sauf si les pays membres décident de mettre en place des mesures de sécurité alternatives qui pourraient justifier d'y déroger. C'est la piste que semblait vouloir suivre le gouvernement. Le dossier sera sur le bureau du prochain ministre des Transports.