Tendance Live Granville. Tioma, rap et pop

Repéré sur YouTube puis signé sur Bonne Étoile, le label de Bigflo & Oli, le chanteur originaire des Landes a déjà assuré des premières parties pour Vianney, mêlant rap et pop au son d'une guitare acoustique.

Solaire

Un style hybride et sans contrainte. Tioma, Hugo dans la vie, compose à la guitare, écrit ses textes, pour un résultat apaisant, solaire et mélancolique. Comment ne pas craquer aussi pour le jeune Hugo et son premier titre J'aurais dû ?