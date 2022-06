Tendance Live Granville. Terrenoire, lumineux duo

Ils mêlent l'ombre et la lumière avec brio. Et rythment leurs chansons à texte de pulsations électro. Les frères Raphaël et Théo Herrerias ont formé Terrenoire en 2017, en hommage au quartier ouvrier dans lequel ils ont grandi à Saint-Étienne.

Révélation masculine aux Victoires de la Musique

Le titre Les forces contraires, solaire, nostalgique, intime, a propulsé leur carrière. Leur premier album a été récompensé lors des dernières Victoires de la Musique. Raphaël et Théo ont remporté le prix de la Révélation masculine.