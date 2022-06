Tendance Live Granville. Des hits ensoleillés avec Ridsa

Impossible de rester statique en écoutant la musique de Ridsa. Le chanteur Maxence Boitez - de son vrai nom - réussit à faire danser la France entière depuis 2013 avec ses mélodies ensoleillées, mélanges de rap, de reggaeton et de pop.

Un sixième album

Après deux ans d'absence, le lover au grand cœur originaire d'Orléans fait son grand retour. Son sixième album sort cette année, porté par le hit latino Santa Maria, qui sent bon l'été et qui cumule déjà près de six millions de vues sur YouTube.