Caen. De la musique et du cinéma pour les dix ans de Pierres en lumières

Dix ans, déjà, qu'existent Pierres en lumières. Pour célébrer cet anniversaire, le Département du Calvados est à l'initiative d'une centaine d'animations gratuites de mai à août, avec notamment des projections en plein air de films dans des sites chargés d'histoire. La première date à noter dans son calendrier est samedi 21 mai.

La mise en lumière : un classique

Samedi 21 mai marque l'essence même de l'événement Pierres en lumières. Petits et grands monuments se dévoilent à la nuit tombée. L'abbatiale Saint-Étienne à Caen ouvrira toute la journée, de 9 heures à 23 heures. Dès 20 heures, des visites guidées seront proposées. À 21 heures, un concert d'orgue aura lieu, mené par Alain Bouvet. À Bernières-sur-Mer par exemple, la Ville invite les curieux à se saisir de leur lampe torche à la découverte du patrimoine de l'époque médiévale jusqu'à celle du Débarquement. Au programme lors de cet itinéraire de 3 km, découverte des graffitis laissés par des marins inconnus sur certains bâtis. Départ fixé à 21 heures.

De la musique… avant toute chose

Samedi sera aussi marqué par la musique. Alto, violon, violoncelle, contrebasse, saxophones, clarinettes, flûtes traversières… Une trentaine de musiciens joueront une heure et demie de musique contemporaine pour le concert de l'orchestre symphonique Molto, au château de Beauregard, à Hérouville-Saint-Clair. Le début du concert est prévu à 18 h 30. La chorale En voiture Simone, de son côté, se prépare à Colombelles. Dans l'église Saint-Martin du Vieux Colombelles, elle présentera son spectacle composé de chants nouveaux et de quelques anciens, avec un style qui allie humour, poésie, émotion et surtout plaisir des voix. Le concert débutera à 20 h 30.

Des projections en plein air !

Afin de marquer les dix ans de l'événement, le Département propose une nouvelle manière d'aborder les sites chargés d'histoire, et ce tout au long de la saison, de mai à août. En écho à l'exposition Action ! du Musée de Normandie et en partenariat avec le Cinéma Lux, une vingtaine de films sont ainsi projetés, gratuitement, en plein air, dans autant de sites d'exception. Du château de Carel au château de Lion-sur-Mer, des jardins de l'évêché de Lisieux à la chapelle Notre Dame de Grâce à Equemauville, les sites se transformeront, le temps d'une soirée, en salles de cinéma.

Samedi 21 mai, trois projections sont programmées : Indiana Jones et les aventuriers de l'arche perdue au Musée de Vieux-la-Romaine, Les Visiteurs au château Ganne à La Pommeraye et Brendan et le secret de Kells au Prieuré Saint-Gabriel-Brécy.

Pratique. Les projections en plein air sont toutes libres et gratuites. La programmation complète de Pierres en lumières, comprenant les lieux d'illumination et les séances de cinéma, est à retrouver sur le site internet calvados.fr.