Bonne table à Rouen. La cuisine du monde chez Rêv'Art Jungle

Passez les portes du Rêv'Art Jungle à Rouen et pénétrez dans un monde imaginaire, entre Le Livre de la Jungle et Indiana Jones. Un décor digne d'un film hollywoodien. D'ailleurs, dans un coin du restaurant, une télévision diffuse les plus grands classiques de Disney et Pixar. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. "On a travaillé avec les équipes de Disney, sculpteurs, décorateurs et artistes, pour imaginer l'architecture du restaurant. Tout a été créé sur place et à la main", explique Nicolas Le Duc, gérant de l'établissement niché, depuis trois ans, au niveau de l'aile gauche des Docks 76, au rez-de-chaussée. "La famille s'est imposée comme la première clientèle du restaurant", précise Nicolas Le Duc.

Les saveurs africaines et asiatiques

Pas très étonnant, au regard de sa proximité avec le cinéma Pathé à l'étage. Malin, Nicolas Le Duc a d'ailleurs eu l'idée de proposer des réductions sur sa carte avec le ticket de cinéma. Le restaurant prévoit aussi l'organisation de concerts hebdomadaires cet été, afin d'attirer un autre type de clientèle. Côté fourneaux, le Rêv'Art Jungle s'est orienté vers la "cuisine du monde" et en particulier le continent africain et asiatique. "On va travailler par exemple sur des mafés ou des yassas", les plats typiques du Mali et du Sénégal. "On va retrouver aussi des woks, un peu thaïs." Tout ça avec "les produits les plus qualitatifs possibles, et surtout frais et faits maison", assure Nicolas Le Duc. Je me lance donc sur la formule midi pour 16,90 euros avec, en entrée, des samoussas au chèvre et menthe fraîche, puis en plat un yassa avec une généreuse cuisse de poulet rôti et une belle farandole d'oignons confits, revenus au citron jaune, accompagnées d'une portion de riz. Le tout est copieux et fidèle aux saveurs africaines.

Poulet yassa au citron.

Pour un voyage culinaire complet, vous pourrez tenter le "Mezzé du monde" à partir du mois de juin, entre samoussa, falafel, pastel, houmous, moutabal, wok de gambas et mafé.

Pratique. Ouvert du lundi au samedi. 09 86 52 77 17