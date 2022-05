[Vidéo]. Les gendarmes de la Manche ont reçu leur nouvelle Alpine A110

Ils l'attendaient avec impatience. L'Alpine A110 est bien entre les mains de la gendarmerie de la Manche. Trois gendarmes sont habilités à la conduire et à intervenir avec. L'objectif de ce nouveau véhicule d'intervention rapide est d'intercepter les contrevenants, notamment en cas de grandes infractions routières, et de prendre des informations au cas où ce ne serait pas possible. Hors de question d'engager des courses-poursuites. "C'est un outil supplémentaire pour travailler en sécurité", estime l'adjudant Morgan Cherbonnel. Le véhicule est un peu différent de ce qu'on trouve chez le concessionnaire Alpine. Les freins sont retravaillés et la voiture est équipée de panneaux à messages et d'une sirène.

L'Alpine a aussi un côté dissuasif. Cette voiture normande apporte aussi une touche de modernité à l'institution selon les gendarmes. Et elle aide le contact. "J'ai verbalisé un contrevenant qui m'a dit être content de se faire verbaliser par l'Alpine", témoigne l'adjudant Thomas Faissole.