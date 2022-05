Saint-Lô. En excès de vitesse, alcoolisé et sans permis, il refuse le contrôle

Un conducteur sans permis, à 170 km/h au lieu de 110 et alcoolisé a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de gendarmerie vendredi 13 mai au soir à Saint-Lô. Le contrôle, conjoint avec les forces de police, a permis son arrestation rapide. Lors de cette action des forces de l'ordre, 85 dépistages de l'alcoolémie ont été effectués par la police. Un seul s'est révélé positif. Les gendarmes ont relevé de leur côté 16 excès de vitesse de plus de 20 km/h et, donc, un de plus de 50 km/h. L'année 2022 est sur une courbe particulièrement inquiétante de la mortalité routière, avec 11 décès sur les routes du département et 181 blessés dans 144 accidents corporels. La préfecture et la gendarmerie renforcent donc les contrôles.