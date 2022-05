Votre horoscope signe par signe du jeudi 19 mai

Bélier

Votre possessivité s'éveille et vos démons reviennent. Profitez de chaque minute sans vous torturer

Taureau

Ne vous éloignez pas trop de votre ligne de conduite habituelle. Elle vous convient très bien.

Gémeaux

Vous donnez l'impression que rien ne peut vous arrêter, vous êtes solide comme un roc. Attention, toutefois à ne pas repousser vos limites

Cancer

Vous vous sentirez plus seul que d'ordinaire, heureusement vous pourrez compter sur vos amis.

Lion

Ne jetez pas les vêtements qui ne vous plaisent plus. Des associations seront heureuses de les redistribuer.

Vierge

Montrez-vous plus souple et on reconnaîtra votre valeur. La chance est avec vous, ne la laissez pas passer.

Balance

Vous aurez du mal à prendre du recul face aux nouveaux développements de votre situation professionnelle.

Scorpion

Faites un effort pour équilibrer vos repas cela vous évitera les coups de fatigue.

Sagittaire

Vous bénéficierez d'une excellente vitalité. Vous devrez canaliser votre énergie.

Capricorne

Attention, vous aurez tendance à un peu trop vous protéger des émotions fortes !

Verseau

Votre vie de couple risque d'être mouvementée mais vos liens seront beaucoup plus solides.

Poissons

Amis Poissons, faites-vous confiance et fiez-vous à vos premières impressions !