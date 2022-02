Verre et acier à Rouen, rive gauche : "Nous souhaitons leur destruction"

Lundi 17 octobre, Valérie Dumontier, Lili Lesueur et Stéphanie Bertoux se sont rendues à la mairie de Rouen pour déposer leur pétition. Ces habitantes des "Verre et acier" de Rouen rive gauche, ont décidé de réagir suite à l'incendie du 10 octobre, non mortel mais faisant écho aux drames récents dans des immeubles similaires dans les Hauts-de-Rouen.

"Le directeur de cabinet de Mme Fourneyron, M. Novel, nous a reçus. Il nous a assurés que la municipalité nous suivait", explique le comité. Que demandent ces habitants excédés ? "Le relogement pour tous ceux qui le souhaitent". Leur pétition a déjà récolté 192 signatures. Huit demandes de relogement seraient en cours auprès du bailleur social des immeubles, Rouen Habitat. "Nous, nous voulons la destruction des Verre et acier", confient les trois femmes.

La page Facebook du Comité d'information des Pépinières