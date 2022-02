Vol de voiture en réunion à Sotteville

Vers 22h55, la Brigade anti-criminalité a repéré une Renault 11 circulant à faible allure rue Gustave Fouache, à Sotteville-lès-Rouen. A la vue des policiers, les deux hommes présents dans le véhicule se sont garés et se sont éloignés d'un pas rapide. Trop tard : ils ont été contrôlés un peu plus loin, rue Jean-Hyacinthe Vincent. Le conducteur, un Sottevillais d'une trentaine d'année, était passablement alcoolisé et a refusé le contrôle d'alcoolémie. Son complice, né en 1994 et domicilié à Petit-Quevilly, avait une pince coupante en sa possession. Dans la Renault 11, la police a découvert des fils arrachés. Le déflecteur arrière droit était brisé. L'un des deux voleurs saignait de la main. Tous deux ont été placés en garde-à-vue.