Polisse, un film coup de poing

A la Brigade de Protection des Mineurs (BPM), les policiers sont confrontés chaque jour à la misère du monde et aux tragédies qui peuvent toucher les enfants et les adolescents. Et il en faut du courage pour écouter ces derniers raconter les horreurs que des adultes ont pu leur faire ou entendre ces mêmes adultes avouer leurs forfaits. Nadine, Fred, Iris, Mathieu et les autres forment une équipe soudée, qui sait aussi se détendre, pour tenter d’évacuer la pression.

Un jour, Melissa, une jeune et jolie photographe, intègre l’équipe pour observer et photographier son quotidien, en vue de rédiger un livre de photos pour le compte du ministère de l’Intérieur. Mal accueillie, car les policiers ont l’impression d’être épiés, la jeune femme finit par se faire accepter de tous.



Ovationné à Cannes et récompensé du Prix du jury, ce film est un vrai coup de poing à l’estomac. En s’appuyant sur de véritables cas traités par la BPM, la cinéaste Maïwenn a réussi une œuvre brillante, qui décrit, avec la précision d’un documentaire, mais aussi la richesse de la fiction, le quotidien de cette brigade. On découvre des policiers très humains, qui ont bien du mal, parfois, à se maîtriser devant l’arrogance de certains adultes ou la détresse des enfants. Avec des saynètes qui semblent croquées sur le vif et mêlent, comme dans la vraie vie, le rire et l’émotion, la cinéaste s’attache à ces policiers qui se battent pour aider des enfants meurtris à échapper à leur enfer.