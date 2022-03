Thé Majuscule : des livres, du thé et une cuisine séduisante

Au rez-de-chaussée, certains viennent dévorer d’introuvables bouquins. Tandis qu’à l’étage, c’est au sens propre que l’on dévore. Thé Majuscule, dans l’ombre de la cathédrale de Rouen, a plusieurs visages : librairie-bouquiniste, restaurant et salon de thé. Intéressons-nous au second. A l’étage, l’ambiance est inspirante. Dans cette salle un peu bas de plafond, vous surplombez la petite place. Au centre, la cuisine s’agite. Tout autour, des livres et des magazines.



Une serveuse vous présente un à un les plats et les spécialités maison. Ce midi, ce sera cassolette de boudin noir aux deux pommes. Service agréable et impeccable. Le plat est marié avec un petit bol de salade verte à agrémenter soi-même de raisins secs, d’amandes effilées et de vinaigrette. La cassolette est copieuse et, surtout, délicieuse. On en face d’une cuisine authentique et pleine de vie, loin des plats formatés et insipides. Une belle surprise.



En dessert, place au fondant au chocolat et sa boule de glace vanille. Il paraît qu’il est un incontournable de Thé Majuscule. Même verdict que pour le salé : cuisson parfaite, saveurs superbes, générosité. Que demander de plus, si ce n’est un bon livre pour digérer. Prix de la formule, café inclus : 15,20 €. Bien mérités !



Pratique. Thé Majuscule, place de la Calende, à Rouen. Restaurant ouvert le midi seulement. Réservation conseillée pour les groupes. Tél. 02 35 71 15 66