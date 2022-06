Course à pied. Soyez prêts à disputer les 10 kilomètres d'Argentan

Après trente-neuf éditions disputées au mois de juin, en raison de la Covid, la quarantième édition des 10 kilomètres d'Argentan, disputée en 2021, s'était décalée au mois d'octobre. Elle avait été remportée par Loïc Letellier, en 31 minutes. En 34 minutes 08 pour la première féminine, Aurore Guérin. Il s'agissait d'une sorte de renaissance post-pandémie, avant l'édition du vendredi 10 juin 2022, qui permettra à chacun de retrouver ses repères.

Habituellement, l'épreuve organisée par la Bayard-Athlétisme réunit entre cinq et six cents participants au départ du Champ de foire d'Argentan. Évidemment, quelques ténors de la discipline sont là pour remporter l'épreuve, mais ce sont surtout des amis, des collègues de travail, d'associations, ou des familles qui sont sur la ligne de départ.

"C'est vraiment avant tout une épreuve populaire, tout le monde peut y participer", insiste Valentin Chéruel, qui travaille à son organisation. "La distance à parcourir rend cette course en ville accessible au plus grand nombre, même si un minimum d'entraînement peut sembler indispensable pour parcourir sans trop d'encombre les trois boucles du circuit."

Quels conseils pour réussir sa course ?

"On considère que pour quelqu'un qui est novice et qui veut bien s'entraîner, il faut deux mois. Durant cette période, il faut essayer d'aller courir au moins deux fois chaque semaine, plutôt à allure modérée, pendant quarante-cinq minutes. Mieux vaut doucement mais longtemps, que vite sur une courte durée. Mais les 10 kilomètres d'Argentan restent accessibles, même sans entraînement. C'est en ville, il y a du monde… Si on gère bien, c'est faisable, beaucoup de personnes débutent par cette course-là", explique Valentin Chéruel, qui est champion de Normandie du 5 000 mètres.