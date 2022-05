Miss Normandie 2022. Les candidatures sont ouvertes pour la prochaine élection

Et si Miss Normandie 2022, c'était vous ? Les inscriptions pour le prochain casting régional sont ouvertes jusqu'au 6 juillet. Pour candidater, il faut être française de naissance ou naturalisée, être majeure, mesurer minimum 1,70 m - sans talons ! - et évidemment être domiciliée en Normandie. "Il faut aussi bien connaître et aimer la région, c'est pour cela que les candidates seront soumises à des tests de culture générale durant leur parcours", rappelle Jennifer Salmi, déléguée régionale Miss Normandie pour Miss France. Après le succès des deux dernières miss régionales, elle s'attend une nouvelle fois à recevoir de nombreuses candidatures : "Amandine Petit a été sacrée Miss France 2021 et finaliste à Miss Univers, Youssra Askry est la quatrième dauphine 2022… L'année dernière, nous avions reçu 250 candidatures. Cette année, nous sélectionnerons 80 jeunes femmes pour le casting, c'est plus que l'an passé."

"Osez candidater !"

Youssra Askry, Miss Normandie 2021, s'apprête à rendre son écharpe avec une pointe de nostalgie, "mais je pousserai à fond toutes les candidates en octobre prochain pour aller le plus loin possible". La Rouennaise incite les Normandes à "oser candidater". Pas besoin de savoir défiler… "Moi, au début, c'était une catastrophe !, sourit la jeune femme. On l'apprend au fur et à mesure, comme les techniques de maquillage, de coiffure…"

Youssra Askry, Miss Normandie 2021 Impossible de lire le son.

Le casting régional aura lieu à la fin de l'été, sur deux jours. L'élection est prévue le vendredi 21 octobre, au Carré des Docks du Havre. Le comité d'organisation recherche toujours des partenaires pour l'événement, qui rassemblera 1 800 spectateurs.

• Lire aussi. Miss Normandie 2022. Découvrez la ville où se déroulera la cérémonie

Pratique. Candidatures jusqu'au 6 juillet. Plus d'infos sur missnormandie.fr