Bricquebec. Quatre personnes blessées pendant une course de caisses à savon

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus dimanche 8 mai, à Bricquebec. Selon les informations communiquées par les secours, un accident s'est produit dans le cadre d'une course de caisses à savon. Quatre personnes sont impliquées dans la collision.

Une femme de 45 ans a été transportée en urgence relative par les secours. Trois hommes, âgés de 56 ans, 19 ans et 42 ans, ont quant à eux été plus légèrement touchés. Tous ont été conduits vers le centre hospitalier de Cherbourg, médicalisés et paramédicalisés. Plus d'une dizaine de pompiers en provenance des centres de secours de Bricquebec, Valognes et de Saint-Sauveur-le-Vicomte ont été mobilisés sur cette opération.