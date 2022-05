Près de Barentin. Le conducteur finit sa course dans une maison

Un accident de la route s'est produit tôt dans la matinée du dimanche 8 mai, peu avant 6 h 30, sur la route de Duclair dans la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay. Un homme âgé de 27 ans, conducteur d'un véhicule, avait percuté une maison d'habitation. L'homme a été éjecté de son véhicule à la suite du choc. À leur arrivée, les secours ont découvert la victime au sol, à proximité de la maison. Les pompiers ont balisé le secteur puis rapidement pris en charge l'homme, qui a été conduit en urgence relative au centre hospitalier universitaire de Rouen.

Six véhicules et 16 sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en Sauvetage déblaiement et une équipe de Smur de Rouen, ont été mobilisés sur l'opération.