Le génie de l’Ecole de Rouen

Rouen a eu ses trois mousquetaires. Pas ceux de Dumas. Au nombre de quatre également, ceux-là étaient peintres au temps de l’impressionnisme. Ce surnom, Delattre, Angrand, Lemaître et Frechon, l’ont gagné grâce à Eugène Brieux, qui a salué leurs œuvres dans les colonnes du “Nouvelliste”. Ils sont les premiers représentants de ce qu’Arsène Alexandre, journaliste du Figaro, a baptisé l’Ecole de Rouen. En quoi différaient-ils des peintres de leur époque ? “Ils se sont démarqués de la peinture académique, en traduisant dans leurs toiles une impression, une lumière prise sur le vif”, explique François Lespinasse, spécialiste de l’Ecole de Rouen.

Des artistes longtemps méconnus

L’Ecole de Rouen compte 29 artistes, nés entre 1849 et 1898, qui, durant des décennies, ont été vus et considérés comme de simple suiveurs du mouvement impressionniste. “Ces peintres sont longtemps restés en arrière plan et donc moins connus. Pourquoi ? Rouen est une ville timide et il n’y a pas eu d’expositions qui leur ont été consacrées.”

Cependant, les représentants de cette école commencent à sortir de l’ombre. Petit à petit. L’exposition, organisée en 2010 à l’occasion de Normandie-Impressionniste, y a grandement contribué. Elle a dévoilé au public le génie de ces artistes rouennais méconnus. Elle a également été l’occasion de prouver, par le biais d’analyses scientifiques, que cette école rouennaise, loin d’être à la remorque de l’impressionnisme, s’inscrivait pleinement dans ce mouvement.

Les peintres rouennais ont aujourd’hui leurs défenseurs, comme l’association “Les amis de l’Ecole de Rouen.” Ses membres ont d’ailleurs eu leur rôle à jouer lors de Normandie Impressionniste. “Notre but est de les faire découvrir à un public toujours plus vaste, par le biais d’expositions organisées tout au long de l’année”, explique Jean-Claude Delahaye, président de l’associaton. Leur rêve ? Une exposition à Paris. Ce serait une consécration pour l’Ecole de Rouen.

(Photo : Jean-Claude Delahaye, président des Amis de l’Ecole de Rouen, avec le tableau de l’association “La Scène et la cathédrale de Rouen depuis la rive gauche”, de Narcisse Henocque.)