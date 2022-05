The Voice. La réaction de la Normande Mary Milton, qualifiée pour les demi-finales !

Place au direct !

Samedi 7 mai, Mary Milton, originaire d'Evreux, a une nouvelle fois épaté le jury et le public. Après avoir chanté une chanson de Christina Aguilera lors de son battle et une chanson de Whitney Houston pour son cross-battle, la jeune artiste a dû interpréter la mythique chanson d'Eric Carmen : All by myself.

Cette chanson a été imposée par sa coach, Amel Bent, alors que ce n'est pas cette chanson qu'elle voulait interpréter initialement. Un défi supplémentaire pour Mary Milton qu'elle a relevé haut la main puisqu'elle a reçu 59,1 % des votes.

Mary Milton est donc qualifiée pour les demi-finales, diffusées en direct samedi 14 mai.

Mary Milton a réagi à chaud au micro de Tendance Ouest après la diffusion de son super-cross battle. Elle nous explique pourquoi Amel Bent a finalement opté pour All by myself. On lui a également demandé comment elle appréhendait cette nouvelle étape des émissions en direct.