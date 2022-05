Duclair. Pour le 8 mai, une reconstitution géante au château du Taillis

C'est le plus grand événement organisé chaque année au château du Taillis à Duclair. Et il fait son grand retour en 2022, après deux éditions annulées en 2020 et 2021, crise sanitaire oblige.

Une plongée dans l'Histoire

De grandes commémorations sont organisées samedi 7 et dimanche 8 mai pour le 77e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre Mondiale. Près de 400 reconstitueurs de toute la France et de pays voisins sont attendus avec une centaine de véhicules d'époque. "Ce sont des amateurs d'histoire militaire, explique Nicolas Navarro, propriétaire du château et organisateur des commémorations. Certains portent l'uniforme, d'autres restaurent des véhicules. On les regroupe dans différents campements : anglais, canadien, américain et allemand... Et tout le monde vit sur place comme à l'époque."

Ces reconstitutions représentent une autre manière de considérer l'histoire. "L'idée, c'est de plonger dans l'Histoire et de se souvenir en se représentant ce conflit mondial par de la reconstitution de saynètes."

Les campements ouvriront leur porte de 10 h à 18 h, samedi 7 et dimanche 8 mai. Les groupes présents proposeront des animations et présentations au fil de ces deux jours.