Sport scolaire. Le trophée de la Gymnasiade traverse la Normandie

La Normandie sera bientôt la capitale mondiale du sport à l'école. Elle accueille, du samedi 14 au dimanche 22 mai, la Gymnasiade, la plus grande compétition internationale de sport scolaire. Aux quatre coins de la région, 3 500 jeunes venus de soixante-dix pays s'affronteront en tennis de table, badminton, gym, course d'orientation…

Avant le début des épreuves, le trophée de la compétition, réalisé par des élèves en formation métallerie alu et verre au lycée Bernard Palissy de Maromme, traverse les cinq départements normands, accompagné par des jeunes.

Parti de Paris le 28 avril, il est passé par Vernon, Val-de-Reuil ou encore Rouen, avant d'arriver au Havre pour un relais, jeudi 5 mai.

À l'invitation du Département de Seine-Maritime et de l'Union nationale sport scolaire, 150 élèves de six écoles et collèges se sont relayés pour courir de la plage à l'hôtel de ville.

Amitié, respect, excellence

"Le but est de mobiliser les jeunes à travers les valeurs de l'olympisme. Le sport scolaire est la passerelle entre l'école et les clubs. C'est le sport pour tous", estime Hervé Josquin, directeur départemental de l'UNSS de l'Eure et en charge du parcours en Normandie.

"Pierre de Coubertin était un éducateur, rappelle Diane de Navacelle de Coubertin, arrière-arrière-petite-nièce du fondateur des Jeux Olympiques. Pour lui, le sport était un moyen de transmettre le respect, l'amitié, l'excellence."