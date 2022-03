Les amis des musées : une association pour les mordus de musées

L’association des Amis des Musées de la Ville de Rouen est ouverte à tous, des connaisseurs férus d’art aux curieux intéressés par le patrimoine muséal. “Ce genre d’association a toujours existé. Tombé en désuétude, il motive à nouveau”, explique Claude Turion, sa présidente.

Promouvoir l’art

Son but : contribuer au rayonnement des musées des Beaux-Arts, de la Céramique et du Secq des Tournelles, en attirant de nouveaux visiteurs. “Nous souhaitons que le public soit le plus diversifié possible. Ce rôle social est très important pour moi”, précise-t-elle. L’association donne aux adhérents l’occasion de découvrir les collections, par le biais de conférences, vernissages, visites guidées thématiques, sorties mensuelles en France ou à l’étranger… Mais son activité ne s’arrête pas là. Au côté du directeur des musées et des conservateurs, elle travaille à la restauration de pièces, ainsi qu’à l’acquisition de nouvelles, comme un buffet dressoir XVIIIe siècle ou un plat en faïence XVIIe siècle de M. Poterat.

Pratique. “Les Amis des musées de la Ville de Rouen”, esplanade Marcel Duchamp, Rouen Droite, tél. 02 35 07 37 35, www.amis-musees-rouen.fr.