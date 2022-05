Saint-Étienne-du-Rouvray. Des livreurs dénoncent leur licenciement abusif par une société sous-traitante d'Amazon

"Amazon : nos salaires ! Préfecture : nos papiers !", scandaient les manifestants jeudi 5 mai au matin, sur la zone industrielle de Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils étaient une cinquantaine à se diriger vers l'entrepôt d'Amazon. Parmi eux, huit livreurs de colis travaillant pour Lumina, une entreprise sous-traitante du géant américain, ont été remerciés du jour au lendemain. "Le 24 avril, [Lunima] m'a appelé pour me dire que je n'avais plus de travail parce que je n'avais pas de papier", raconte Abdoulaye Keita. Le livreur de 31 ans travaillait pour cette entreprise sous-traitante depuis octobre dernier, il a la nationalité italienne mais pas de titre de séjour pour travailler en France. "Moi, je ne veux plus jamais travailler pour Amazon ou être livreur de colis. Ce qu'il se passe à l'intérieur, c'est de l'esclavagisme !" Lui et ses sept autres collègues réclament à Amazon le versement de leurs salaires et la régularisation de leur situation auprès de la préfecture.

De son côté, Amazon assure dans un communiqué que des investigations sont en cours.

"Les sociétés de livraison avec lesquelles travaille Amazon embauchent et gèrent leurs propres équipes. Nous sommes intransigeants sur le fait que ces dernières se doivent de respecter les lois en vigueur, ainsi que le code de conduite des fournisseurs Amazon [...] Nous prendrons les mesures appropriées si notre partenaire de livraison ne respectait pas ces exigences."

La CGT, qui soutient ces anciens salariés, assure que Lumina et Amazon étaient au courant de leur situation irrégulière. "Les contrats de travail sont signés à l'intérieur de l'entrepôt d'Amazon, les livreurs ont des smartphones Amazon, des badges Amazon… Aujourd'hui, Lumina s'est sabordée. Amazon, donneuse d'ordre, est juridiquement coupable des agissements de ses entreprises sous-traitantes", explique Pierre Louvard, du syndicat.

La CGT et Amazon sont actuellement en discussion. Les ex-salariés de Lunima préviennent, ils ne lâcheront rien et poursuivent leur mouvement de contestation.