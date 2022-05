[Photos] Montivilliers. Avant le 8 mai, un cours d'histoire grandeur nature

C'est une date inscrite dans tous les livres d'histoire : dimanche 8 mai, la France commémore la capitulation de l'Allemagne nazie, en 1945. Comment transmettre cette histoire aux jeunes ? Les nombreux blockhaus qui restent sur les côtes et dans les villes normandes sont parfois un point de départ, comme pour des élèves de 3e du collège Sainte-Croix de Montivilliers, accueillis par Grégory Floch, président de l'association Fortifications 76, dans un R622 situé à Fontaine-la-Mallet : "C'est important de restituer l'histoire de notre ville, surtout à des collégiens. On parle beaucoup, dans la région, des plages du Débarquement. Mais on considère que Le Havre, c'est la fin de la bataille de Normandie."

Ce blockhaus ponctue une journée de visites, pour ces jeunes qui ont aussi visité le remorqueur USST 488 du Havre et l'exposition sur les 80 ans du raid de Bruneval. "Cela permet à ces élèves de toucher concrètement des éléments du patrimoine et de l'héritage de cette période. À cet âge-là, on a besoin de souvenirs un peu visuels pour accrocher la mémoire. Il y aura des liens entre ce qu'ils ont appris en classe et ce qu'ils ont vu ici", estime leur professeur d'histoire-géo, Jean-Pierre Roncé. De quoi enrichir les copies du brevet, dont l'épreuve d'histoire est prévue le 1er juillet !

Cour d'histoire grandeur nature pour des 3e de Montivilliers Impossible de lire le son.

Pratique. Fortifications 76 expose matériels et documents à l'occasion du 77e anniversaire du 8 mai 1945 à la salle d'exposition, près de la mairie de Saint-Romain-de-Colbosc. Les 5 et 6 mai, de 14 à 18 heures et les 7 et 8 mai, de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures.