Calvados. Des travaux vont perturber la circulation entre Caen et Falaise

De nouveaux travaux de renouvellement de la couche de roulement vont être effectués sur la route nationale 158, du lundi 16 au vendredi 20 mai, près de Cauvicourt. Ce chantier impactera la circulation entre les échangeurs "La Jalousie-Bretteville-sur-Laize" et "Grainville-Langannerie-Estrées-la-Campagne", dans le sens de circulation Caen-Falaise. "Pendant la durée de l'intervention de jour comme de nuit, le sens de circulation Caen-Falaise sera basculé sur le sens opposé et les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur 'Cauvicourt-Urville-Gouvix' dans le sens Caen-Falaise seront fermées à la circulation", indique la Direction interdépartementale des routes nord-ouest. Des déviations seront mises en place.